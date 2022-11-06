الاستماع لأقوال المصابين فى حادث انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الصحراوى

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي، عقب تحسن حالتهم الصحية، وذكروا أنهم فوجئوا بانقلاب السيارة بعد اختلال عجلة القيادة من يد قائدها ولم يتهموا أحدا بالتسبب في الحادث.

وأجرى رجال المباحث معاينة للسيارة ومكان الحادث، وتم إزالة آثاره من الطريق، وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الإسكندرية الصحراوي، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وإنقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص تم نقلهم مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.