الإعلامى أيمن عدلى يحصل على ماجستير الاستراتيجية القومية من كلية الدفاع الوطنى

حصل الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، على درجة الماجستير بتقدير امتياز من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في الرسالة التي جاءت تحت عنوان " الإرهاب وتأثيره على الأمن القومي".

ترأس لجنة مناقشة الرسالة اللواء دكتور محمد الغباري، بينما شملت أعضاء اللجنة كلاً من الدكتور طارق فهمي واللواء دكتور محمد حسني ،وتضمنت الدراسة موضوع رسالة الماجستير نحو تلاثة فصول، وناقشت دراسة تحليلية نشأة الإرهاب وتطوره، وتأثير الإرهاب على الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى الإستراتيجية المقترحة لمواجهة الإرهاب في المنطقة العربية.

وحصل الباحث على درجة الماجستير بتقدير امتياز بعدما أثنت لجنة الحكم والمناقشة على موضوع الرسالة، وعلى جهد الباحث والقيمة العلمية والعملية للرسالة في مجال مواجهة الإرهاب.

من جانبه، أكد الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الدولة المصرية قدمت نموذجاً عملياً فى كيفية مواجهة حاسمة مكتملة الأركان في مواجهة الإرهاب، وأنه لاقى قبولاً واحتراماً من أغلب المهتمين بهذا الملف سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى، لافتاً إلى أن المواجهة المصرية اعتمدت على مقارنة شاملة لا تقتصر على مواجهة الإرهاب بالعمل الأمنى وحده فى وإنما فتح المجال للمواجهة الشاملة ثقافياً ودينياً واجتماعياً واعلامياً.

وتابع: "رغم أن الإرهاب بدأ منذ قديم الأزل إلا أنه ازداد قوة وشراسة منذ أكثر من خمسين عاماً في وسط أسيا، وأنه إشتد عنفه عقب ثورات الربيع العربى كجزء من تنفيذ ما يسمى بمخطط الشرق الأوسط الكبير لتقسيم المنطقة العربية".

وأوضح أن رسالته ألقت الضوء على ظاهرة الإرهاب وإستخداماتها السياسية والتى أصبحت تتسع بشكل كبير من خلال مخطط واضح لتكوين كيانات أكثر تنظيماً وتمويلاً وقدرة على تنفيذ العمليات الإرهابية بل يسعى بعضها لمحاولة إعلان نفسها كدولة مما يهدد الدولة الوطنية في المنطقة العربية على وجه التحديد، مشيراً إلى أن الرساله تقدم أيضاً استراتيجية مستقبلية لمواجهة هذه الظاهرة في المنطقة العربية بالإستفادة من التجربة المصرية.

حضر المناقشة لفيف من الشخصيات العامة في مصر من بينهم المستشار محمد شيرين فهمي والدكتور محمد عبد اللاه والمستشار عدلي حسين والمستشار خالد القاضي والسفير محمد الشاذلي وأحمد أيوب ويوسف أيوب والسفير رضا الطايفي واللواء طارق مهدي والسفير فخري عثمان وهاني عزيز وعصام شيحه ومصطفى شحاته والدكتور محمد النشائي والإعلامية سوزان حسن والكاتب الصحفي أسامة الدليل والكاتب الصحفي وفوزي مخيمر وشريف رياض ومحمد هاني عبد الله حسن ومحمد حسن الألفي ولفيف من الاعلاميين والمثقفين في مصر.

يذكر أن أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين وزميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو اتحاد الصحفيين الافريقيين.