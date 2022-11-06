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الأمازون تخاطب العالم من مصر.. رسالة السكان الأصليين لقمة المناخ (إنفوجراف)

الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:30 م
الأمازون تخاطب العالم من مصر.. رسالة السكان الأصليين لقمة المناخ (إنفوجراف) رسالة السكان الأصليين إلى قمة المناخ cop27 (إنفوجراف)

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وجه السكان الأصليون في حوض الأمازون  رسالة إلى مؤتمر المناخ "كوب 27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ، في الفترة بين 6 و18 نوفمبر الجارى، شددت على ضرورة التوصل لحل لحماية 80% من المنطقة بحلول عام 2050، وحذر السكان الأصليون بالأمازون من أنه في حالة الاستمرار في تدمير أكبر غابة استوائية في العالم، فإن الأمازون ستتحول إلى مجرد "أعشاب سافانا".

وطالب منسق منظمات السكان الأصليين في حوض الأمازون  (COICA)، خوسيه جريجوريو دياز ميرابال، في تقرير تم تقديمه الى كوب 27 ، بحماية 80% من منطقة الأمازون بحلول 2025، محذرا من الأمازون تصل إلى نقطة اللاعودة" ، لأن تدمير هذا النظام البيئي القيّم "سيصدر كمية كافية من ثاني أكسيد الكربون لإحداث خلل في مناخ الكوكب" و "سيقوض الجهود الدولية لاحتواء الاحتباس الحراري ".

وأشارت صحيفة "ايرالدو" الكولومبية، إلى أن هناك مخاوف كبيرة لدى السكان الأصليون في منطقة الأمازون حال تحولها الى اعشاب السافانا ستنبعث منها ثانى أكسيد الكربون ، وبحسب بياناتهم ، فإن منطقة الأمازون منغمسة "في نقطة اللاعودة بسبب ارتفاع معدلات إزالة الغابات وتدهورها التي تصل مجتمعة بالفعل إلى 26٪ من منطقة الأمازون" ، التي تغطي 847 مليون هكتار.

الأمازون

 

 


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