الأقصر تستعد لبدء دورة إعداد مجانية فى تكنولوجيا المعلومات الحديثة بمجلس القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر عن تنفيذ دورة إعداد مدربين مجانية بدون أى مصروفات فى مجال تكنولوجيا المعلومات الحديثة للعام التدريبي 2022/2023، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر ومعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، حيث يقول سيد الزناتي مدير مركز التدريب بمحافظة الأقصر، أن كل متدرب سيمنح شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ومكافأة مالية فى نهاية الدورة التي تستغرق 3 أشهر، مضيفاً أن البرنامج التدريبي هو 2d Graphic Design ومكان انعقاده مركز تدريب مجلس مدينة القرنة.

وأضاف سيد الزناتي، أن الشروط العامة للتقديم للدورة أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا حديثي التخرج (دفعات 2013 حتى 2022)، من خريجي الكليات مثل "هندسة - علوم - تجارة - كليات الحاسب الآلي - حاسبات ومعلومات - آداب - تربية – حقوق"، وأن يكون المتقدم من أبناء محافظة الأقصر المقيمين إقامة دائمة بها، وأن يكون حاصلا على دورات مجموعة OFFICE كاملة مع الإلمام الجيد بتطبيقاتها وإجادة التعامل مع شبكة الإنترنت، ويفضل الحاصل على شهادة ICDL مع الإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج التي يبنى عليها موضوع الدورة.

ويتم تقديم السيرة الذاتية والمؤهل وصور الشهادات الحاصل عليها Hard copy أو Soft copy، وذلك بالإضافة إلى الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، ويشترط التفرغ التام مع تقديم إقرار خلال الاختبارات بأنه لا يعمل بأي جهة سواء قطاع عام أو خاص مع تفرغهم الكامل خلال مدة البرنامج وقبول الدراسة فترتين «صباحية ومسائية» وأوقات إضافية، وألا يكون قد سبق له الحصول على منحة تدريب من المعهد، وأن يجتاز المتدرب الاختبارات المؤهلة للقبول بالدورة والتي تعقد بمركز تدريب المحافظة، وعلى المتقدم اختيار دورة واحدة فقط.

أما بخصوص نظام القبول والتسجيل، تسلم المستندات «صورة المؤهل + CV + صورة الرقم القومي + الموقف من التجنيد للذكور»، داخل مظروف بلاستيك بالأماكن المذكورة بعاليه وفق مكان التدريب، ولن يلتفت لأي طلب تقدم في أكثر من مكان، ويبدأ تسجيل الأسماء من الساعة 9 صباحا كل أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس لمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان.