اليوم السابع
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الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:04 م
أكرم القصاص
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الأردن يعول كثيرا على "COP27" ويشارك بأربع أوراق نقاشية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:00 م
الأردن يعول كثيرا على "COP27" ويشارك بأربع أوراق نقاشية ملك الأردن عبد الله الثانى
أ ش أ

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أكد أمين عام وزارة البيئة الأردنية محمد الخشاشنة، اليوم الأحد، أن الأردن متأثر أكثر من غيره بالتغيرات المناخية بنسبة تصل إلى 20%، وخاصة في موضوع سقوط الأمطار.


وقال الخشاشنة، في بيان اليوم، إنه تم التحضير منذ أكثر من 3 أشهر لمشاركة الأردن في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ "COP27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ، وذلك من خلال القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.


وأضاف أن الأردن يعول على هذه المشاركة بشكل كبير من خلال 3 محاور، وهي محور المفاوضات الذي يركز على عدة قضايا منها التكيف والتخفيف والتمويل والتعاون الدولي، والمحور الثاني هو الاجتماعات الثنائية والاجتماعات الأممية، والمحور الأخير هو العلاقات الثنائية وعرض أبرز المنجزات الأردنية فيما يتعلق بالتخفيف من ظاهرة التغير المناخي.

وأشار إلى أن الوفد الأردني برئاسة معاوية الردايدة وزير البيئة رئيس اللجنة الوطنية للتغير المناخي، يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ "COP27"، حيث سيتقدم الوفد بأربع أوراق نقاشية.


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