استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات الأسبوعية

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استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية تعاملاته، اليوم الأحد، "بداية التعاملات الأسبوعية" فى البنوك بمصر.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 24.15 جنيه للشراء و24.25 للبيع.. وفي بنك قناة السويس سجل 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.18 جنيه للشراء و24.28 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل 24.21 جنيه للشراء و24.29 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.20 جنيه للشراء و24.29 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" في بنكي "الأهلي ومصر" 23.52 جنيه للشراء و24.16 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 23.55 جنيه للشراء و24.19 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجلت 23.58 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 23.58 جنيه للشراء و23.68 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني في بنكي "الأهلي ومصر" 26.92 جنيه للشراء و27.59 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 26.96 جنيه للشراء و27.63 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجل 26.99 جنيه للشراء و27.64 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية.. سجل الريال السعودي 6.42 جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي 6.58 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتي سجل 75.07 جنيه للشراء و78.26 جنيه للبيع، وذلك في البنك الأهلي.