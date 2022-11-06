اليوم السابع
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الأحد، 06 نوفمبر 2022 06:16 م
أكرم القصاص
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ارتفاع عدد ضحايا الطائرة التنزانية المحطمة إلى 19 شخصا

الأحد، 06 نوفمبر 2022 05:30 م
ارتفاع عدد ضحايا الطائرة التنزانية المحطمة إلى 19 شخصا تحطم طائرة
وكالات

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قالت السلطات التنزانية إن أعداد ضحايا تحطم الطائرة فى تنزانيا وصل إلى 19 شخصا.

وأوضحت السلطات -حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية- أن السلطات أنقذت 26 شخصًا من أصل 43 آخرين كانوا على متن الطائرة التابعة لشركة الطيران الجوية التنزانية "بريسجين آير"، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وكانت الطائرة مسافرة إلى مطار بوكوبا شمال غربي البلاد، عندما وقع الحادث.


وقال قائد شرطة محافظة كاجيرا شمالي البلاد، ويليام موامباجال، أن الطائرة واجهت مشاكل وأحوالًا جوية سيئة وهطول الأمطار، عندما كانت على ارتفاع نحو 100 متر في الجو، مؤكدًا أن كل الأمور الآن تحت السيطرة.

 

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تحطم طائرة تنزانية

ضحايا تحطم طائرة تنزانية



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