اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 12:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إنقاذ شاب أصيب بصعق كهربائى فى مدينة 6 أكتوبر

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:19 ص
إنقاذ شاب أصيب بصعق كهربائى فى مدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعرض شاب لصعق كهربائي بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الشاب لامس عامود إنارة، مما أسفر عن إصابته بصعق كهرباء، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بصعق كهربائي، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شابا لامس عامود إنارة مما أسفر عن إصابته بصعق كهربائي، وتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

صعق كهرباء

إصابة شاب

مدينة أكتوبر

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة