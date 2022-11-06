إنقاذ شاب أصيب بصعق كهربائى فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض شاب لصعق كهربائي بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الشاب لامس عامود إنارة، مما أسفر عن إصابته بصعق كهرباء، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بصعق كهربائي، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شابا لامس عامود إنارة مما أسفر عن إصابته بصعق كهربائي، وتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.