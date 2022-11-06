إصابة شخصان إثر حادث تصادم جرار وتروسيكل في الصف

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب شخصان في حادث تصادم دراجة نارية تروسيكل بجرار نقل أسفل كوبري الاخصاص بمنطقة الصف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل كوبري الاخصاص بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية تروسيكل بجرا، نتج عن الحادث إصابة شخصين تم نقلهما الي مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.