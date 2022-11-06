"إسكندرية مش بحر وبس".. دليلك لإجازة شتوية رائعة بعروس البحر المتوسط.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

تتمتع محافظة الإسكندرية الساحلية بمقومات سياحية هائلة ، سواء فى فصل الصيف أو فصل الشتاء ، فهى عاصمة مصر الثانية ، و لديها مقومات السياحة المتكاملة بعيدا عن السياحة الشاطئية التى تتمتع بها فى فصل الصيف نظرا لامتداد سواحلها على البحر المتوسط .

و لكن المدينة الساحلية بها العديد من المقومات الساحية الأخرى ، فهى تتمتع بعدة مناطق أثرية و مجموعة كبيرة من المتاحف ، و طقس شتوى متميز ، بالاضافة الى الحدائق و المتنزهات .

1 – تمشية على الكورنيش وسط طقس شتوى متميز بالنوات و الظواهر الجوية ..متعة لمحبى فصل الشتاء

تتمتع الإسكندرية بطقس شتوى متميز ،خاصة لمحبى فصل الشتاء ، نظرا لما تتعرض له المحافظة من نوات و ظواهر جوية تضفى لمسة شتوية رائعة لمحبى فصل الشتاء ، بالاضافة الى التمتع أيضا بأجواء الشتاء الدافئة فى الأيام التى تختفى فيها الظواهر الجوية و النوات، وتتجمل الطبيعة على سواحل الإسكندرية سواء فى التشكيلات الرائعة للسحب التى ترسم لوحات فنية فى السماء ،أو فى صفاء و نقاء لون البحر خاصة فى الأيام المشمسة .

2- زيارة المناطق الاثرية بالإسكندرية .. لها طابع خاص

تتمتع محافظة الإسكندرية بالعديد من المناطق الأثرية التى تعتبر مقصد السائحين و الزائرين الى مدينة الإسكندرية،و تنتعش سياحة المناطق الأثرية خاصة فى فصل الشتاء ،وفى الأيام ذات الطقس الشتوى الدافئ ،حيث تعتبر "قلعة قايتباى" هى أشهر المناطق السياحية التى تستقبل الآف من السائحين و الزائرين سنويا ،كذلك يوجد بالإسكندرية منطقة مقابر "كوم الشقافة"،تعتبر من أهم مقابر الإسكندرية، وسميت المنطقة بهذا الاسم بسبب كثرة البقايا الفخارية والكسرات

و على مقربة منها يوجد موقع عامود السوارى ،الذى يعد من أهم المتاحف الأثرية المفتوحة وقد تم تزويده بمجموعة من التماثيل للملوك والربات الشهيرات خلال فترة الحكم البطلمى والرومانى.

وفى منطقة وسط الإسكندرية يقع "المسرح الرومانى"والذى اكتشف بالصدفة، أثناء إزالة التراب للبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر بواسطة البعثة البولندية فى عام 1960، وكانوا يعتقدون أنه مقبرة الإسكندرية الأكبر

4- زيارة الأماكن المقدسة .. السياحة الدينية بالإسكندرية..سياحة لمختلف الأديان السماوية

أما عن السياحة الدينية ، هناك ‏العديد من المبانى الدينية مثل ‏كاتدرائية القديس مرقس، أول كنيسة فى أفريقيا، حيث كان مجيء مرقس الرسول إلى الإسكندرية هو ‏بداية دخول المسيحية إلى ‏مصر، والمعبد اليهودى الذى يطلق عليه معبد إلياهو هانبي، ومن أشهر مساجد ‏الإسكندرية مسجد المرسى ‏أبى العباس والذى صممه المعمارى الإيطالى ماريو روسي ويقع بميدان المساجد بمنطقة بحرى.‏

4- زيارة المتاحف .. 15 متحف متنوع أبرزها" المجوهرات" و "الاثار "و "الاحياء المائية"

يبدأ موسم الشتاء و تنشط معه سياحة المتاحف ، و ينتشر بالاسكندرية مجموعة من المتاحف المتميزة التى قد لا يوجد مثلها بأى محافظة أخرى ،حيث يوجد نحو 15 متحف متنوع ،مثل متحف المجوهرات ، و مجموعة متاحف مكتبة الاسكندرية ، حيث هى مقصد السائحين الى الاسكندرية و أهمها متحف الاثار و متحف المخطوطات ومتحف السادات

فيما يعد متحف الإسكندرية القومى من أكبر وأهم المتاحف بمحافظة الإسكندرية، وتأتى أهمية المتحف إلى أنه يحتوى على قطع أثرية هامة فمن مختلف العصور (الفرعونى واليونانى الورمانى والقبطى والاسلامى)، حيث يحتوى المتحف على 1330 قطعة أثرية

و يعد متحف الأحياء المائية بالإسكندرية هو المتحف الوحيد الذى يحتوى على أحياء مائية حية فى المحافظة ، و هو متحف صغير يضم عدة أنواع من أسماك وحيوانات البحرين المتوسط والأحمر كما يضم أنواعا أخرى تعيش في المياه العذبة كالنيل والأمزون

5- التنزه بالحدائق حيث الاستمتاع بدفء حرارة الشمس

يأتى فصل الشتاء و يلجأ المواطنين الى الاماكن الاكثر دفئا للاستمتاع بحرارة الشمس فى الايام الدافئة من الشتاء و التى لا تشهد نوات أو هطول أمطار ، و تأتى الحدائق فى مقدمة تلك الاماكن التى تحظى فيها بأكبر قدر من حرارة الشمس فى الايام الساطعة

و لعل أهم و أبرز حدائق الاسكندرية هى حدائق المنتزة ، و تقع أقصى شرق الاسكندرية و هى الحدائق الملكية الشهيرة و تمتد على مساحة أكثر من 300 فدان

حديقة حيوان الاسكندرية ، تقع بمنطقة الحضرة و هى ثانى أكبر حديقة حيوان فى مصر بعد حديقة حيوان الجيزة ، و تقع على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهه بالاسكندرية

حديقة أنطونيادس ، و تقع الى جوار حديقة الحيوان بالنزهه ، و توجد بالحديقة مجموعة نادرة من النباتات و الاشجار و التماثيل الرخامية الكاملة الحجم ، و التى قام البارون " أنطونيادس " بجمعها

حديقة الشلالات ، و تقع وسط الاسكندرية و تعد أحد أهم الحدائق التراثية بالاسكندرية ، و يوجد بها جزء من سور الاسكندرية القديم ، و قد قامت الدولة بتطويرها مؤخرا و تحتوى بداخلها على بحيرة صناعية وكازينو

6- التمتع بحفلات دار الأوبرا

حظيت محافظة الإسكندرية بلقب عاصمة الثقافة العربية،وهى جديرة بهذا اللقب لما تتمتع به الإسكندرية،من زخم ثقافي و فني طوال العام ،حيث يوجد بالإسكندرية دار الاوبرا أو مسرح سيد درويش الذى يقع بشارع فؤاد أحد أقدم شوارع المدينة و الذى تأسس بتأسيس المدينة نفسها عام 331م ، و تقدم دار الاوبرا بالإسكندرية حفلات فنية متنوعة خلال فصل الخريف و الشتاء ،وأبرزها مهرجان الموسيقى العربية الذى يضم مجموعة من "سوبر ستار" الغناء و الطرب فى مصر و الوطن العربى.

7- جولة داخل أروقة مكتبة الإسكندرية .. فن و ثقافة و علم

هذا الصرح الثقافى العالمى الذى يقع على كورنيش الإسكندرية بمنطقة الشاطبى،حيث تتمتع مكتبة الإسكندرية بزخم ثقافى كبير من خلال ما تتمتع به المكتبة ، وتضم مكتبة الإسكندرية ،المكتبة الرئيسية (القادرة على استيعاب ملايين الكتب) والمكتبات التابعة لها، وهي: المكتبة الفرنكوفونية ومكتبة الإيداع ومكتبة الخرائط.

كما تضم المكتبة 6 مكتبات متخصصة وهى، مكتبة الفنون والوسائط المتعددة والمواد السمعية والبصرية، مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر، مكتبة الطفل، مكتبة النشء، قسم التبادل والأرشيف، مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، نسخة محاكية لأرشيف الإنترنت.

وتضم المكتبة أيضا 4 متاحف وهى، متحف الآثار، متحف المخطوطات، متحف السادات، متحف تاريخ العلوم، القبة سماوية، قاعة استكشاف لتعريف الأطفال بالعلوم.

بمنطقة بحرى 8- تناول أشهى المأكولات البحرية

تشتهر محافظة الاسكندرية ، بوجبات الاسماك المميزة ، خاصة الاسماك البحرية ، و لتناول وجبه ساخنة من الاسماك الطازجة ، لابد من التوجه الى منطقة بحرى بجوار قلعة قايتباى حيث تنتشر مجموعة من المطاعم الشهيرة فى تقديم وجبات الاسماك المختلفة بأنواعها من المشوى و المقلى و الطواجن و شوربة "السى فود " المميزة و الارز الصيادية المميز للمدن الساحلية ، كما تشتهر أيضا منطقة المكس غرب الاسكندرية بأشهر مطاعم الاسماك خاصة و أن منطقة المكس بها أفضل أنواع السردين الذى يتم صيدة بخليج المكس

9- التنزة على الكورنيش ليلا و تناول الاكلات الشعبية الشتوية .."البطاطا المشوية"و"الحلبسة"

فسحة ليلة قد تنعش الروح على كورنيش الإسكندرية ، مع تناول مجموعة من الاكلات الشعبية الاخرى التى تشتهر بها الاسكندرية خاصة على الكورنيش مثل الذرة المشوى و البطاطا المشوية و "الحلبسة" حمص الشام خاصة فى فصل الشتاء،وكذلك الكبدة الاسكندرانى ، الهريسة الاسكندرانى المحشية بجوز الهند ، و "الحوواشى " على الطريقة الاسكندرانى ، حيث تنتشر محلات و مطاعم الاكلات الشعبية المميزة بطول طورنيش الاسكندرية و بالاحياء الشعبية

10- فسحة بحرية باليخت و القوارب الشراعية فى الايام المشمسة

نزهه بحرية رائعة بمنطقة بحرى و بالتحديد فى منطقة "مرسى اليخوت" بجوار قلعة قايتباى، حيث التنزة بالقوارب الشاراعية أو اليخوت ،خاصة فى أيام الشتاء الدافئة و المشمسة



الكتدرائية المرقسية بالاسكندرية



المسرح الرومانى وسط الاسكندرية



المسرح الرومانى



المعبد اليهودى بالنبى دانيال



اوبرا الاسكندرية بشارع فؤاد



اوبرا الاسكندرية



اول كنيسة فى افريقيا



بعض مقتنيات متحف المجوهرات (1)



بعض مقتنيات متحف المجوهرات (2)



حدائق انطونيادس (17)



حدائق انطونيادس (18)



حدائق انطويادس 19



حديقة الحيوان



حفلات دار الاوبرا



ريشة الطبيعة ترسم لوحات فنية بشتاء الاسكندرية



سماء الاسكندرية مع تقلبات الخريف



سياحة اليخوت



قلعة قايتباى (13)



قلعة قايتباى



مبنى مكتبة الاسكندرية



متحف الاثار بمكتبة الاسكندرية



متحف الاحياء المائية (1)



متحف الاحياء المائية



متعة التنزة فى حديقة الحيوان فى الشتاء (1)



متعة التنزة فى حديقة الحيوان فى الشتاء (2)



متعة التنزة فى حديقة الحيوان فى الشتاء (3)



متعة التنزة فى حديقة الحيوان فى الشتاء (4)



متعة التنزة فى حديقة الحيوان فى الشتاء (5)



مسجد المرسى ابو العباس



مكتبة الاسكندرية_1