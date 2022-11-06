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إجراء الكشف الطبي على 1368مواطنا بقافلة حياة كريمة في قرية بدسوق

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:46 م
إجراء الكشف الطبي على 1368مواطنا بقافلة حياة كريمة في قرية بدسوق قافلة طبية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ، قافلة طبية مجانية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بقرية الطراوي بمركز دسوق، على مدار اليومين للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالتعاون مع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق.
 
 
 
وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ: تكونت القافلة من 10 عيادات، و تخصصات طبية مختلفة "باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، أسنان، رمد، نسا، تنظيم أسرة" ، وأجرى الكشف الطبي على 1368 مواطنا، وأجريت التحاليل ل 180 شخص، وإجراء 78 أشعة ما بين - أشعة سينية/أشعة سونار، وتم صرف الدواء بصورة مجانية.
 
وأضاف الدكتور صلاح شنح، مدير القوافل: تلقى 785 مواطناً ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ، أجرى الكشف على 100 مواطن خلال القافلة، بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية ل 26 مريض، والتحويل على اقرب مستشفى لـ36 مريض لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.
 
 
 
 

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