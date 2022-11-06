"ألسن الأقصر" تنظم ندوة توعوية عن مخاطر التغيرات المناخية لذوي الهمم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت جامعة الأقصر، فعاليات ندوة تثقيفية توعوية عن مخاطر التغيرات المناخية للطلاب من ذوي الهمم بكلية الألسن، وذلك ضمن سلسلة من الندوات ستعقد لذوي الهمم ولطلاب الجامعة والمرأة خلال الفترة المقبلة، وتحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وإشراف الدكتورة ليلة يوسف عميدة كلية الألسن، والأستاذ الدكتور محمود النوبي، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب.

وألقت الدكتورة شيماء عبدالستار أحمد، مستشار رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة، محاضرة بعنوان "التغيرات المناخية وآثارها السلبية على المجتمع"، فيما ألقت الدكتورة ليلة يوسف عميد كلية الألسن، كلمة أوضحت فيها جهود جامعة الأقصر في توعية الطلاب في مجال التغيرات المناخية ومخاطرها على الفرد والمجتمع، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، بالاهتمام بقضية التغيرات المناخية العالمية وتوعية الطلاب بمخاطرها، في إطار استعدادات مصر لإستضافة قمة المناخ cop 27.

كما نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، قافلة من كلية الآثار للتوعية بأخطار التغيرات المناخية على الآثار المصرية، لطلاب مدرسة الشهيد حسين سلام الثانوية المشتركة بقرية المريس غرب الأقصر، تحت إشراف الدكتور خالد عبد النعيم محمدين، عميد الكلية، والدكتور محمود سيد محمود، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة.

وتناولت القافلة، التعريف بمخاطر التغيرات المناخية والزحف العمراني على تراثنا الأثري، وأهمية ودور الآثار في بناء الاقتصاد باعتباره موردًا هامًا للدخل القومي، وعظمة الآثار والحضارة والهوية المصرية، حيث تعد هذه القافلة، هي الأولي التي تنطلق في هذا الصدد، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآثار، وهم الدكتور محمود سيد محمود على، الدكتور عز عربي عرابي، الدكتور عثمان الأشقر، الدكتور عماد عادل ابراهيم، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، بالتأكيد على ضرورة نشر الوعي لدى الطلاب في مراحل تعليمية مختلفة مع توضيح أخطار التغيرات المناخية على الآثار المصرية.



كلية الألسن بجامعة الأقصر تنظم ندوة عن التغيرات المناخية



ندوة توعوية عن مخاطر التغيرات المناخية لذوي الهمم بألسن الأقصر