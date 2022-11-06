اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخلاقنا الجميلة.. أفعال محرمة ويأثم مَن يقوم بها تجاه البيئة (إنفوجراف)

الأحد، 06 نوفمبر 2022 04:05 م
أخلاقنا الجميلة.. أفعال محرمة ويأثم مَن يقوم بها تجاه البيئة (إنفوجراف) أفعال محرمة ويأثم مَن يقوم بها تجاه البيئة (إنفوجراف)

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انطلقت، اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP27" بشرم الشيخ، بمشاركة واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقبل انطلاق المؤتمر كان قد حدد ميثاق الإفتاء لمواجهة التغيرات المناخية ما يحرُم على المكلف فعله، وذلك على النحو التالى:

 

 

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 أفعال محرمة ويأثم مَن يقوم بها تجاه البيئة :

ـ صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو الحيوانات البرية أو الكائنات البحرية المجرَّم صيدُها.

ـ قطع أو إتلاف النباتات المجرَّم قطعها أو التعدى عليها.

ـ جمع الحفريات أو حيازتها أو نقلها أو الاتجار فيها من غير إذن الجهات المختصة، وللمصلحة المقدَّرة بقدرها.

ـ الاتجار فى الكائنات الحية المهددة بالانقراض بدون ترخيص.

ـ إقامة أى نشاط أو منشأة للتعامل مع النفايات الخطرة بدون ترخيص.

ـ تجاوز الحد المسموح به لانبعاث أو تسرُّب ملوثات الهواء من المنشآت أو الأبنية.

ـ استخدام سيارة أو محرك أو آلة ينتُج عنها عادم يتجاوز الحدود المقررة قانونيًّا.

ـ الحرق المكشوف للقمامة أو المخلَّفات.

ـ إلقاء مخلَّفات البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام.

ـ التخلُّص من المخلَّفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك.

ـ استخدام المبيدات والمركَّبات الكيماوية دون مراعاة للشروط المقررة.

ـ تلويث شواطئ الأنهار والبحار بأى وجه من الوجوه.

ـ التعدى بإحداث الضوضاء فى المناسبات العامة والخاصة.

ـ التعدى على المحميات الطبيعية.


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