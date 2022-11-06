أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل مديرة صندوق النقد على هامش cop27

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ، "كريستالينا جورجييفا"المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..
مدبولى يفتتح منطقة المعارض والأجنحة الحكومية بالمنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ
رئيس الوزراء: أفريقيا واحدة من أكثر المناطق تضررًا من التغيرات المناخية
الأمم المتحدة بـ كوب 27 : العالم يحتاج لحشد جهوده لمواجهة تغير المناخ
شدد سيمون ستيل الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، على أهمية قضية التمويل والشفافية، داعيا إلى المحاسبة لتحقيق فعالية فى خطواتنا المقبلة.
وزير الخارجية: أفريقيا أكثر القارات معاناة من قضايا التغير المناخى
قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن دول القارة الأفريقية من الدول التى تعاني من مشاكل وقضايا التغير المناخي، رغم أنها لا تسهم في هذه المشكلة، مشددا على أن دول القارة أبدت استعداداها للاضطلاع لمواجهة الظاهرة، لكنها تحتاج إلى الدعم في إطار قدراتها.
الزراعة: الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف من "الذرة والصويا" بقيمة 77 مليون دولار
وزير الخارجية: أفريقيا أكثر القارات معاناة من قضايا التغير المناخى
قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن دول القارة الأفريقية من الدول التى تعاني من مشاكل وقضايا التغير المناخي، رغم أنها لا تسهم في هذه المشكلة، مشددا على أن دول القارة أبدت استعداداها للاضطلاع لمواجهة الظاهرة، لكنها تحتاج إلى الدعم في إطار قدراتها.
مصر تتسلم رسميا رئاسة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27تسلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ من رئيس (كوب 26) الدكتور ألوك شارما.
رئيس المجلس الرئاسى الليبى يصل شرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر cop27
وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، منذ قليل، لمدينة شرم الشيخ، وذلك للمشاركة في "قمة المناخ" كوب 27، حيث ستنعقد هذه القمة كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP-27)، وتأتي هذه المشاركة بناءً على دعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
للتوعية بالتغيرات المناخية.. التعليم: دمج قضايا تغير المناخ بالمناهج
مسؤول أممى: 110 من رؤساء الدول والحكومات يشاركون في فعاليات COP27
قال السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، إن 110 من رؤساء الدول والحكومات سيحضرون مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، وسيشاركون فى عدد من الفعاليات.
وزير الرى: مصر تسعى لدمج محور المياه للمرة الأولى فى مؤتمر المناخ
غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالعاصمة 17 درجة
أسعار الذهب اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022.. عيار 21 يسجل 1227جنيها
غياب سافيو وكهربا عن مران الأهلي بسبب الإصابة بنزلة برد
شهد مران الأهلي اليوم، الأحد، غياب الثنائي البرازيلي برونو سافيو ومحمود كهربا بسبب إصابتهما بنزلة برد، والحصول على راحة من قبل الجهاز الطبي للفريق الأحمر.
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