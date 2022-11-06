أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل مديرة صندوق النقد على هامش cop27

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ، "كريستالينا جورجييفا"المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

مدبولى يفتتح منطقة المعارض والأجنحة الحكومية بالمنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة حريصة على سماع كل المنظمات والجهات بخلاف الجانب الرسمي من خلال التواجد بالمنطقة الخضراء.

رئيس الوزراء: أفريقيا واحدة من أكثر المناطق تضررًا من التغيرات المناخية قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أفريقيا واحدة من أكثر المناطق تضررًا من التغيرات المناخية، مؤكدا أن الحكومة حريصة على سماع كل المنظمات والجهات بخلاف الجانب الرسمي من خلال التواجد بالمنطقة الخضراء التي صممت على شكل زهرة اللوتس. الأمم المتحدة بـ كوب 27 : العالم يحتاج لحشد جهوده لمواجهة تغير المناخ شدد سيمون ستيل الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ، على أهمية قضية التمويل والشفافية، داعيا إلى المحاسبة لتحقيق فعالية فى خطواتنا المقبلة. وزير الخارجية: أفريقيا أكثر القارات معاناة من قضايا التغير المناخى قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن دول القارة الأفريقية من الدول التى تعاني من مشاكل وقضايا التغير المناخي، رغم أنها لا تسهم في هذه المشكلة، مشددا على أن دول القارة أبدت استعداداها للاضطلاع لمواجهة الظاهرة، لكنها تحتاج إلى الدعم في إطار قدراتها. الزراعة: الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف من "الذرة والصويا" بقيمة 77 مليون دولار أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى فى إطار متابعة نتائج الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الثروة الداجنة.

وزير الخارجية: أفريقيا أكثر القارات معاناة من قضايا التغير المناخى قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن دول القارة الأفريقية من الدول التى تعاني من مشاكل وقضايا التغير المناخي، رغم أنها لا تسهم في هذه المشكلة، مشددا على أن دول القارة أبدت استعداداها للاضطلاع لمواجهة الظاهرة، لكنها تحتاج إلى الدعم في إطار قدراتها. مصر تتسلم رسميا رئاسة الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27 تسلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ من رئيس (كوب 26) الدكتور ألوك شارما. تسلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ من رئيس (كوب 26) الدكتور ألوك شارما. رئيس المجلس الرئاسى الليبى يصل شرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر cop27 وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، منذ قليل، لمدينة شرم الشيخ، وذلك للمشاركة في "قمة المناخ" كوب 27، حيث ستنعقد هذه القمة كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP-27)، وتأتي هذه المشاركة بناءً على دعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي. للتوعية بالتغيرات المناخية.. التعليم: دمج قضايا تغير المناخ بالمناهج أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مؤتمر المناخ COP 27، الذى يعقد في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري وتستضيف مصر حدث مهم بشأن واحدة من أهم القضايا التي تهم الإنسانية، وتؤثر على حاضر ومستقبل هذا الكوكب حيث المنشأ والحياة، وهي قضية "التغيرات المناخية"، مؤكدًا أننا نحاول معًا في إطار من التعاون المشترك، إيجاد سبل للنجاة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لضمان مستويات أفضل من جودة الحياة في إطار بيئة صحية، وآمنة، وتنمية مستدامة خضراء. مسؤول أممى: 110 من رؤساء الدول والحكومات يشاركون في فعاليات COP27 قال السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، إن 110 من رؤساء الدول والحكومات سيحضرون مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، وسيشاركون فى عدد من الفعاليات. وزير الرى: مصر تسعى لدمج محور المياه للمرة الأولى فى مؤتمر المناخ أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن جناح المياه المقام على هامش قمة المناخ ، يهدف إلى التوعية بأهمية دمج المياه في العمل المناخى، خاصة أن معظم الكوارث المناخية على مستوى العالم مرتبطة بالمياه، مضيفا أنه من المقرر مشاركة 40 منظمة دولية فى الجناح. غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالعاصمة 17 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022.. عيار 21 يسجل 1227جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 استقرار ملحوظ بعد قفزة خلال الـ 24 ساعة الماضية بحوالي 17 جنيها للجرام، وذلك على خلفية صعود الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات 1681 دولارا مقابل 1630 دولارا، وهو ما أدى إلى صعود الذهب في كافة الدول، وتحرك سعر الذهب فى مصر من 1210 إلى 1227جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر.

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