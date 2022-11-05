9 معلومات عن حافز تطوير التعليم لأعضاء هيئة التدريس.. اعرف التفاصيل

كتب ــ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل جديدة بشأن صرف حافز تطوير التعليم ، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل صرف حافز التطوير:

- يتم الصرف لمعلمى وموجهى الصفوف الأولى من رياض الأطفال.

- تم الصرف العام الماضى للمعلمين برياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى.

- تمت الموافقة على إدراج صـف دراسي جديد مع بداية كل سنة دراسية.

- هذا العام يتم الصرف لمعلمي وموجهي الصفوف الأولـى بـداية من الصف الأول لرياض الأطفـال حـتـى الصـف الخامس الابتدائى.

- إدراج كل من مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ليحصلوا على حافز تطوير التعليم.

- بالنسبة للمدارس المتعددة المراحـل يتم إدراج مدير المدرسة ووكيلـي كـل مـن مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

- يتم صرف حافز التطوير بنفس فئات الاستحقاق التـي تصرف المعلمين والمـوجهين باعتبارهم مشاركين في عملية تطوير منظومة التعليم مع تطبيق قواعد الاستحقاق.

- يكون الصرف عن الفترة التي تبدأ من 1 أكتوبر 2022 حتى 30 يونيو وذلك تحقيقاً لمبدأ الأجر مقابل العمل.

- تصل نسبة الاستفادة الشهرية للمعلم قرابة 900 جنيه.