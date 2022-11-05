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9 معلومات عن حافز تطوير التعليم لأعضاء هيئة التدريس.. اعرف التفاصيل

السبت، 05 نوفمبر 2022 10:00 ص
9 معلومات عن حافز تطوير التعليم لأعضاء هيئة التدريس.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل جديدة بشأن صرف حافز تطوير التعليم، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل صرف حافز التطوير:
 
- يتم الصرف لمعلمى وموجهى الصفوف الأولى من رياض الأطفال.
- تم الصرف العام الماضى للمعلمين برياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى.
-  تمت الموافقة على إدراج صـف دراسي جديد مع بداية كل سنة دراسية.
 
- هذا العام يتم الصرف  لمعلمي وموجهي الصفوف الأولـى بـداية من الصف الأول لرياض الأطفـال حـتـى الصـف الخامس الابتدائى.
 
- إدراج كل من مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ليحصلوا على حافز تطوير التعليم.
- بالنسبة للمدارس المتعددة المراحـل يتم إدراج مدير المدرسة ووكيلـي كـل مـن مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.
- يتم صرف حافز التطوير بنفس فئات الاستحقاق التـي تصرف المعلمين والمـوجهين باعتبارهم مشاركين في عملية تطوير منظومة التعليم مع تطبيق قواعد الاستحقاق.
 
-  يكون الصرف عن الفترة التي تبدأ من 1 أكتوبر 2022 حتى 30 يونيو وذلك تحقيقاً لمبدأ الأجر مقابل العمل. 
 
- تصل نسبة الاستفادة الشهرية للمعلم قرابة 900 جنيه.
 
 
 

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