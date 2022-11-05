اليوم السابع
Ads
السبت، 05 نوفمبر 2022 02:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن: نحترم حق ألمانيا فى إدارة علاقاتها مع الصين بطريقتها الخاصة

السبت، 05 نوفمبر 2022 02:31 ص
واشنطن: نحترم حق ألمانيا فى إدارة علاقاتها مع الصين بطريقتها الخاصة البيت الأبيض - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علق منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، على أول زيارة ‏يجريها المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى بكين.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تحترم حق ألمانيا في إدارة ‏علاقاتها مع الصين بطريقتها الخاصة.‏

وأضاف في إفادة صحفية: "نحن نحترم ونقدر عادة رغبة ألمانيا في إدارة علاقاتها الثنائية مع الصين بالطريقة التي تبدو أكثر ملائمة وأنسب".

ويقوم المستشار الألماني أولاف شولتس، بزيارة رسمية للصين تستغرق يوما واحدا، ويصادف العام الحالي الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويعد شولتس أول زعيم غربي يزور الصين منذ بداية جائحة كوفيد-19.


البيت الابيض

تونس

اخبار تونس

جون كيربى

المانيا

الصين

كوفيد 19



الموضوعات المتعلقة

تونس.. إيقاف طبيب بعد العثور على أجنة غير مكتملة النمو مدفونة فى عيادته

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:05 م

السلطات التونسية تحبط 15 محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ 354 مهاجرا من الغرق

الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:00 م

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. تونس تكشف عن مخطط لإثارة الفوضى.. بريطانيا تعلن زيادة عدد الرؤوس النووية.. الفيدرالى الأمريكى يرفع سعر الفائدة 0.75%.. وقادة روس يناقشون استخدام النووى بأوكرانيا

الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:08 ص

رئيس تونس: نحتاج قرارات عربية فعالة لتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن المائى

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 08:00 م

رئيس تونس أمام القمة العربية: لا سلام دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 07:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة