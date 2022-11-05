هيئة المحطات النووية تقرر تعديل سن المتقدمين لوظائف الهيئة

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه من منطلق رغبة الهيئة فى زيادة فرص التقدم المتاحة للخريجين من المهندسين والعلميين فقد تم تعديل الفئات العمرية (السن) للمتقدمين.

وأوضحت هيئة المحطات النووية فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه تم تعديل سن المتقدم للدرجة الأولى عن 37 عام بدلا من 35 عام، و32 عاما للدرجة الثانية بدلا من 30 وبالنسبة للمتقدمين على وظيفة الدرجة الثالثة لا يزيد عمرهم عن 27 بدلا من 25.

وكانت الهيئة أعلنت عن حاجتها لمختلف التخصصات الهندسية والعلمية إعلان رقم (1) لسنة 2022 لاستكمال هيكلها التنظيمى من مختلف الكوادر البشرية المصرية والتى ستسهم فى تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة وتعزز توطين تكنولوجيا المحطات النووية.

وقالت الهيئة فى بيان لها، أن أحد الخطوات التنفيذية لاختيار الأطقم المصرية لتشغيل وصيانة الوحدات النووية وهو ما يؤكد استمرار الدولة المصرية فى تحقيق نهضتها وليعبر عن ملامح الجمهورية الجديدة وليكون أحد بشائر الخير وبريق الأمل لشعب مصر العظيم نحو استمرار تنفيذ المشروعات القومية على كافة الأصعدة وفى مختلف المحافظات.

وأشار البيان إلى أن الإعلان عن هذه الوظائف يعد تأكيدا على استمرار مشروع مصر القومى مشروع محطة الضبعة النووية على أنها تمضى قدما سواعد المصريين بعزة وثبات فى تنفيذ مختلف الأنشطة والأعمال والتى من أهمها الاهتمام والعناية البالغة بالاستثمار فى الكوادر البشرية الوطنية مما لذلك بالغ الأثر فى تحقيق الإنجازات فى شتى المجالات، حيث كان آخر تلك الإنجازات حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء للوحدة الثانية.