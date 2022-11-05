مواطن منوفى: "اللى حصل فى مصر من إنجازات ما يحصلش فى 50 سنة".. فيديو

المنوفية - فريق المحافظات

فى كل خطوة مشروع، وبداخل الكثير من القرى حلم تحول إلى واقع مع مشروعات حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وحدات التأمين الطبى الشامل وتوسعة وبناء المدارس، كانت لها أكبر الأثر فى فرحة أهالى تلك القرى التى ظلت لسنوات تحلم بمثل تلك المشروعات لكنها لم تتحقق إلا مع "حياة كريمة".

وقال أحمد السيد على أبو نافعة والمقيم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن ماتحقق من إنجازات فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية منذ عام 2014 وحتى الآن فى مجالات عديدها ومنها الطرق التى حلت مشاكل الزحام فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويضيف صاحب محل أدوات منزلية ، أن مانشهد فى مجال الطرق والكبارى فى شتى أنحاء الجمهورية إنجاز لم يحدث من قبل وفى فترة وجيزة جدا مايحصلش فى 50 سنة ، مثال محافظة القاهرة والتى ساعد فى حل مشاكل الزحام داخل المدينة.