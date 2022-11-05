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مواطن ببنى سويف: حياة كريمة حققت لنا حاجات كتيرة بعد ما فضلنا 35 سنة بدون خدمات

السبت، 05 نوفمبر 2022 12:00 ص
مواطن ببنى سويف: حياة كريمة حققت لنا حاجات كتيرة بعد ما فضلنا 35 سنة بدون خدمات رجب رمضان محمد مزارع من قرية نزلة الزاوية
بنى سويف- هانى فتحى

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فى كل خطوة مشروع، وبداخل الكثير من القرى حلم تحول إلى واقع مع مشروعات حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، وحدات التأمين الطبى الشامل وتوسعة وبناء المدارس، كانت لها أكبر الأثر فى فرحة أهالى تلك القرى التى ظلت لسنوات تحلم بمثل تلك المشروعات لكنها لم تتحقق إلا مع "حياة كريمة".

قال رجب رمضان محمد مزارع من قرية نزلة الزاوية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، أن مبادرة حياة كريمة نفذت الكثير من المشروعات داخل القرية .

وتابع رجب رمضان محمد: "حياة كريمة" حققت لنا حاجات حلوة كتيرة بعد ما فضلنا 35 سنة بدون خدمات، مشيرا إلى أن المبادرة حققت أحلام وطموحات اهالى القرية .
 
وأضاف المزارع أن قرية نزلة الزاوية شهدت تنفيذ شبكة الصرف الصحى، بالإضافة الى تغيير شبكة مياه الشرب ، كذلك إنشاء مدارس جديدة وتبطين الترع وجاري العمل فى تطوير الجمعية الزراعية ومركز الشباب وغيرها من المشروعات التى  ستوفر حياة كريمة لأهالى القرية .
 

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