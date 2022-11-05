اليوم السابع
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مواطن بالفيوم: "المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة عظيمة".. فيديو

السبت، 05 نوفمبر 2022 03:00 ص
مواطن بالفيوم: "المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة عظيمة".. فيديو محمد حسين صبره مدرس من محافظة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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قال محمد حسين صبره "مدرس" من محافظة الفيوم، إن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة عظيمة وإستطاعت الوصول الي المواطنين في القري والنجوع، ولفت إلي أن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات وصلت لكل سيدة في قريتها، مؤكدا أن الكثير من السيدات في قرية المقراني التي يقيم بها بمركز يوسف الصديق إستفدن من المبادرة ومنهن حالات إكتشفن المرض مبكرا. 
 
ولفت المواطن إلي أن العديد من المواطنين إستفادوا من مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة علاج فيروس سي، والاكتشاف المبكر لمرض السكر والأمراض المزمنة، وكانت أهم هذه المبادرات حملات التطعيم ضد فيروس كورونا. 
 
وأشار المواطن إلى أن المبادرات الرئاسية قدمت الكثير، مثل الكشف المبكر عن أمراض قوقعة الأذن، وتقديم الأدوية لأمراض كثيرة وتم القضاء علي فيروس سي في قريتنا. 
 

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