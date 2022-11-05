مصرع شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالغربية

الغربية محمد طارق

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "السنطة - طنطا" في محافظة الغربية، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى العام.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية سبطاس بدائرة المركز بطريق "طنطا - السنطة"، ما أسفر عن مصرع شاب يدعى "محمد ال" يبلغ من العمر 19 سنة، ومقيم بعزبة حسني التابعة لقرية سبطاس، وإصابة آخر باصابات خفيفة، وتبين من التحريات والمعاينة أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق الميكروباص.

حرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، والجثة إلى ثلاجة حفط الموتى تحت تصرف النيابة العامة.