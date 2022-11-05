مدينة الأقصر تعلن رفع 4600 طن قمامة وتتلقى 136 طلب تراخيص بناء وتحرر 15 محضر بيئة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن نسب معدلات الإنجاز خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022 فى بعض الإدارات التابعة لمجلس مدينة الأقصر، وذلك من خلال التقرير الوارد من المهندسة سلوى فهيم مدير المركز التكنولوجي بمدينة الأقصر، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة الميدانية الدورية وتحسين معدلات الإنجاز في كافة القطاعات.

وتضمن التقرير الطلبات المقدمة من المواطنين في عدة مجالات وهي كالآتي:- (عدد 8 طلبات بيان صلاحية قانون 119 لسنة 2008 - عدد 11 طلب ترخيص بناء قانون 119 لسنة 2008 - عدد 102 رخص إشغالات - عدد 3 طلبات مطابقة وتوصيل مرافق - عدد 8 بيان صلاحية إشتراطات بنائية جديدة - عدد 4 تراخيص إشتراطات)، وفي مجال شؤون البيئة تم تحرير عدد 15 محضر جنحة لمخالفات بيئية.

أما في قطاع النظافة والتجميل فقد تم تنفيذ حملات نظافة يومية وإزالة التراكمات بجميع الأحياء، وذلك بصفة مستمرة مقسمة على ثلاث ورديات للحفاظ على المنظر الجمالي والمظهر الحضاري لمدينة الأقصر، بالإضافة إلى متابعة رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشوارع الرئيسية والحدائق والميادين العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين ومتابعة أعمال تخطيط الشوارع بالتنسيق مع شرطة مرور الأقصر وبمعاونة فرقة التدخل السريع، وقد أسفرت حملات النظافة خلال تلك الفترة عن رفع 4600 طن قمامة و1922 طن أتربة وتراكمات.