محافظ قنا ورئيس جنوب الوادى يشهدان حفل انطلاق الملتقى الفني العشرين

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حفل انطلاق فعاليات الملتقى الفنى العشرين لشباب الجامعات المصرية، الذى تنظمه جامعة جنوب الوادى، خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء اشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة من 13 جامعة مصرية، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات ورؤساء الوفود والطلاب المشاركين من 13 جامعة مصرية.

أوضح محافظ قنا، أن انطلاق فعاليات الملتقى الفنى العشرون، الذى تنظمه جامعة جنوب الوادى تحت شعار "معا لإحياء الموسيقى العربية "، يعد وسيلة لإبراز المواهب الطلابية فى الفنون والثقافة من مختلف الجامعات المصرية، والتى تتسم بالروح التنافسية الرائعة بين المواهب الطلابية المشاركة، مؤكدا على أهمية الفعاليات الفنية والأنشطة الطلابية التى تعد جزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث تهدف إلى نشر الوعى الثقافى وغرس القيم الوطنية لدى أبنائنا الشباب من طلبة وطالبات الجامعات المصرية المشاركة.

وأضاف "الداودى"، أن الدولة المصرية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تسعى جاهدة لخلق وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة لشباب الجامعات من الخريجين من خلال، تمويل المشروعًات الصغيرًة والمتناهية الصغر، مما ساهم بشكل كبير فى القضاء على معدلات البطالة وتحسين المستوى الاقتصادى والمعيشى وتوفير مصدر دخل مستدام لخريجى الجامعات المصرية، لافتا أن الجامعات تمثل عنصرا رئيسا فى تحقيق التنميــة الشـاملة لمجتمعاتها؛ وذلك من خلال أداء الجامعة لوظائفها الأساسية، واستثمار هذه الوظائف لتطوير مؤسسات المجتمع، وتلبية احتياجاته، والوصول إلى مخرجات جامعية على قدر كبير من التنافسية العالمية فى طالبها وبحوثها وخدماتها، وتحقيق التنمية المستدامة التى ينشدها المجتمع المعاصر.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، لذا قامت الجامعة بإنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق الملتقى الفنى العشرون والذى يقام هذا العام تحت شعار "معا لإحياء الموسيقى العربية" وسوف تقام فعاليات الملتقى بالمسرح المكشوف بالجامعة، لافتا أن الملتقى الفنى هذا العام يُعَد ملمحا من ملامح التواصل والتكامل ومحورا لتبادل الخبرات وتناقل الرؤى فى كافة المجالات بين الأشقاء فى مختلف الجامعات المصرية، ومن هذا المنطلق تسعى جامعة جنوب الوادى جاهدة لاستضافة العديد من الأنشطة الطلابية المتنوعة على مدار العام الدراسى.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن عروض الجامعات المشاركة بملتقى هذا العام سوف تبدأ من الساعة الخامسة مساء، مضيفا بان الجامعات المشاركة فى الملتقى العشرون هى جامعات ( المنوفية _عين شمس _ الاسكندرية _ المنصورة _ اسيوط _ قناة السويس _ طنطا _ القاهرة _ حلوان _ بنها _ المنيا _ العريش ) بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادى.

وبدء العرض بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم تسجيلى عن الملتقى، تلاه عرض fire work، كما شهد الحفل استعراضات للمواهب الفنية لجامعاتى "طنطا، وجنوب الوادى".