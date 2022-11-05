محافظ بنى سويف ينعى وفاة فنى تمريض بعد معاناته من فشل فى النخاع الشوكى

بنى سويف هانى فتحى

نعى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، ببالغ الحزن وفاة الشاب أحمد راضى "فنى تمريض بمستشفى جامعة بنى سويف" الذى قد عانى من إصابته بفشل فى نخاع العظام وتجمع دموى بالبطن ونقص الأوكسجين، وتدخل المحافظ من خلال مديرية الصحة والنقابة العامة للتمريض للتنسيق مع الوزارة والجهات ذات الصلة، لنقله إلى مستشفى السلام هرمل، لتلقى واستكمال العلاج لحالته الصحية، قبل أن يتوفى إلى رحمة الله مساء اليوم.

وأعرب محافظ بنى سويف عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى، راجيا له الرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته فهو من الذين أخلصوا وتفانوا فى واجبهم الوطنى ضمن الجيش الأبيض "عناصر المنظومة الصحية "، سائلا المولى عز وجل أن يلهم ذويه من أسرته والمنظومة الصحية الصبر والسلوان.