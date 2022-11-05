محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة أبو كبير

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المخطط التفصيلى لمدينة أبو كبير وذلك بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضى طبقا للمخطط الاستراتيجى المعتمد لتلك المدينة.

وأكد المحافظ، أن الاعتماد يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم فى النمو العشوائى للمبانى وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدى على أملاك بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدى ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

وأوضح محافظ الشرقية أن المخطط الذى تم اعتماده يشتمل على كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، لافتا إلى أنه جاء تلبية لاحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التى تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدينة بالمظهر اللائق.

شدد المحافظ، على المهندسة سالى حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام بضرورة الإسراع فى إنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لباقى المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

ومن جانبها أوضحت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن اعتماد المخططات التفصيلى جاء بعد جهود وتنسيق كامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك بعد إجراء دراسة متأنيه وتفصيلية للشوارع وتحديد الشكل الأمثل لاستخدامها والمساهمة فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكان مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من اعتماد 9 مخططات تفصيلية لمدن ( الزقازيق – ديرب نجم – منيا القمح – أبو حماد – مشتول السوق - اولاد صقر - بلبيس - الإبراهيمية – كفر صقر ) وجارى اعداد الدراسات اللازمة للانتهاء من المخططات التفصيلية لمدن ( القرين – ههيا – فاقوس ) لتحقيق الاستفادة من الحيز العمرانى المعتمد لكل مدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.