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لصوص المال العام.. حبس 5 متهمين بسرقة خط بترول فى الصف بالجيزة 4 أيام

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:19 ص
لصوص المال العام.. حبس 5 متهمين بسرقة خط بترول فى الصف بالجيزة 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مواد بترولية بطريقة غير شرعية، من خط لنقل المواد البترولية فى الصف.
 
وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بتورط عدد من الأشخاص، في تركيب محبس على خط لنقل المواد البترولية، في منطقة الصف، لسرقة المواد البترولية وبيعها.
 
عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط 5 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.
 
 
 

المواد البترولية

أمن الجيزة

النيابة العامة

جرائم السرقة



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