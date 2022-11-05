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عائدات تاريخية لمصر من التصدير وقناة السويس.. تقرير يكشف التفاصيل

السبت، 05 نوفمبر 2022 05:00 ص
عائدات تاريخية لمصر من التصدير وقناة السويس.. تقرير يكشف التفاصيل الصادرات المصرية
كتب محمود العمرى

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إنجازات كبرى حققتها الدولة المصرية طول السنوات الماضية، بالإضافة إلى الطفرات فى الصادرات المصرية، حيث تعتمد عدد كبير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلًا لعدد من الدول فى ظل الأزمات العالمية التى بدأت مع وباء كورونا، وتقوم الحكومة المصرية بخطوات تحفيز للتصدير وأبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن مصر أصحبت خلال السنوات القليلة الماضية متفوقة فى تصدير العديد من السلع الهامة بعد النجاح الكبير الذى تحقق من الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية والتجارية وهو ما يؤكد نجاح الدولة المصرية اقتصاديا.

 

 

 


الدولة المصرية

الصادرات المصرية

الأسواق

المنتجات المصرية



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