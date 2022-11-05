اليوم السابع
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السبت، 05 نوفمبر 2022 01:06 م
أكرم القصاص
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ضبط 28 مخبزا تنتج خبزا مخالف للمواصفات وتهرب الدقيق المدعم بالبحيرة

السبت، 05 نوفمبر 2022 12:24 م
ضبط 28 مخبزا تنتج خبزا مخالف للمواصفات وتهرب الدقيق المدعم بالبحيرة حملات تموينية - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 28 مخبزا بمركزى حوش عيسى وأبو المطامير لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم وبيعها بشكل غير قانونى فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين. 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية. 
 
من جانبه، أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 


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