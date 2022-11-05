ضبط عاطل لسرقته أسلاك كهربائية من محطة جرجا فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة كهرباء جرجا جنوب شرقى محافظة سوهاج التابعة لقسم شرطة الكهرباء بسوهاج، من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة جرجا، لقيامه بأعمال سرقة أسلاك كهربائية من المحطة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم شرطة جرجا يفيد بورود محضر محرر بمعرفة قسم شرطة كهرباء سوهاج يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة كهرباء جرجا من ضبط محمد ن ع ا ح 26 سنة عاطل ويقيم بناحية المشتل دائرة مركز جرجا حال قيامه بسرقة أسلاك كهربائية بطول 6 أمتار مغذية لكشافات الإنارة بسور المحطة وبحوزته آلة حادة " كتر" وكماشة حديدية.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فتم التحفظ على المضبوطات وتم إخطار هندسة كهرباء جرجا التي قامت بعمل حصر للتلفيات وأعدت تقريرا مفصلا بالمسروقات وقيمتها وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.