ضبط الأسواق.. الداخلية تضبط 1638 قضية تموينية وتحرز سلعا احتكارها تجار

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة باشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1638) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (4,500 طن أرز أبيض) ، (435) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت (29,600 طن دقيق أبيض "عينى" – 41,850 طن " سكر حر – مكرونة – أرز أبيض – ملح طعام -زيت طعام – خل – عدس - فول - برغل – عصائر - أعلاف" – 4920 عبوة "مسلى – زيت طعام – معجون طماطم" – 7194 عبوة سجائر).

كما تم ضبط (723) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى-عينى" - 171 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 97 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 443 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (22,450 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 4,250 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 135 بطاقة ذكية) ، وكذا ضبط (20) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2,500 أسمدة زراعية مدعمة - 45590 لتر مواد بترولية – 953 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (111 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (22,450 طن دقيق بلدى "مستندى"- 4,250 طن دقيق بلدى "عينى" – 2,500 أسمدة زراعية مدعمة - 29,600 طن دقيق أبيض "عينى" – 46,350 طن " سكر حر – مكرونة – أرز أبيض – ملح طعام - زيت طعام – خل – عدس - فول - برغل – عصائر - أعلاف") ، وكذا (4920 عبوة "مسلى – زيت طعام – معجون طماطم" – 45590 لتر مواد بترولية – 953 إسطوانة بوتاجاز – 135 بطاقة ذكية – 7194 عبوة سجائر) كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (13,5 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة للإستيلاء على الدعم المقرر.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة القاهرة) ، وبحوزته كمية قدرها (9,45 طن "أرز أبيض – مكرونة" - 2,75 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (9 طن أعلاف حيوانية "نخالة خشنة – علف دواجن") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (6,8 طن "سكر حر – ملح - مكرونة" – 2,95 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (المدير المسئول عن مستودع أسطوانات البوتاجاز - بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى (360 أسطوانة بوتاجاز) ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى (42100 لتر مواد بترولية "بنزين - سولار) ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (38) قضية بمضبوطات بلغت (330,535 طن "أرز شعير").

كما اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق مديرية أمن (البحر الأحمر).. عن ضبط (48) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (4٫976 طن – 8178 عبوة – 540 قطعة – 135 بطاقة ذكية – 40000 لتر).. جاء أبرزها ضبط (3,676 طن "مصنعات لحوم – دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المديرين المسئولين عن 4 ثلاجات لحفظ اللحوم والدواجن) بمحافظة البحر الأحمر وضبط (40000 لتر منظفات صناعية "متعددة الأغراض ") بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة البحر الأحمر و ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة البحر الأحمر) وبحوزته كمية قدرها (135 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين") قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة لحسابه الشخصى.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (2) قضية بمضبوطات بلغت ( 30 قطعة - 2 قطعة صوتية – 4 قطعة ضوئية – 24قطعة ملصق")و ضبط (1,55 طن "مقطعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية وضبط (1,825 طن "لحوم مجمدة – كبدة مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية وضبط (5,05 طن دقيق أبيض "عينى" - 3,8 طن "ملح طعام – نشأ – توابل") معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة وضبط (47622 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المزراعين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الأسكندرية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط (43) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (8999 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع.