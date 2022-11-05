"صيدلة الإسكندرية" تنظم ماراثون رياضي للمشي والدراجات الهوائية بعنوان "الجري للأخضر"

الإسكندرية أسماء على بدر

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع طلاب الجمعية العلمية بالكلية، ماراثون رياضي للمشي والدراجات الهوائية تحت عنوان "الجري للأخضر" وذلك في إطار استعدادات الكلية والجامعة لمؤتمر التغيرات المناخية COP27 المزمع عقده فى شرم الشيخ نوفمبر 2022.

وأشارت الدكتورة ميرفت قاسم عميد الكلية، أن الماراثون أنطلق من أمام مكتبة الإسكندرية حتى قلعة قايتباى بمشاركة قرابة 150 فرداً، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومنتسبى الكلية والطلاب، وأوضحت أن تنظيم الماراثون جاء بهدف تشجيع طلاب ومنتسبي الكلية كأسرة واحدة على ممارسة الرياضة من أجل صحة بدنية وذهنية متميزة مما ينعكس ايجابا على ادائهم الدراسى.

وأشار الدكتور شريف رستم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الماراثون جزء من حملة تتبناها كلية للصيدلة بعنوان "اذهب للأخضر" تشمل عدة فعاليات فى إطار توجهات الدولة للاستدامة فى الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية "أتحضر للأخضر".

وفى نهاية الماراثون تم تسليم الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى كل من مسابقتى المشى والدراجات.