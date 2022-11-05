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أكرم القصاص
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صرف الإسكندرية: تنفيذ خطة تدريب وتأهيل العمال الجدد بالشركة

السبت، 05 نوفمبر 2022 10:46 ص
صرف الإسكندرية: تنفيذ خطة تدريب وتأهيل العمال الجدد بالشركة تدريب العاملين الجدد بالصرف الصحي
الإسكندرية -فريق المحافظات

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أكد المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه في إطار خطة التطوير والتدريب قامت شركة الصرف الصحي ، بتدريب وتوجيه الملتحقين الجدد بأعمال ونشاطات الشركة من تشغيل وصيانة ومعالجة وسلامة وصحة مهنية وصرف صناعي، ‏كما تم استعراض حقوق وواجبات العاملين وكيفية التعامل وقت الازمات.
 
‏وأشار نافع، إلى أن تأهيل وتدريب العمال الجدد يساعدهم في التعرف علي الشركة ودورها ويسهل من عملية إندماجهم مع زملائهم ويزيد من قيم الإنتماء وخدمة المواطنين.
 
وشدد رئيس شركة الصرف الصحي، على أهمية الدورات التدريبية في دعم المهارات اللازمة لتوجيه فِرق العمل ورفع قدراتهم وتحقيق التكيف الفَعَّال ودمجه في أدوار منظومة العمل، لينعكس ذلك علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
 
 
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تدريب العاملين الجدد بالصرف الصحي

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تدريب العاملين الجدد بالصرف الصحي
 

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الصرف الصحي

خطة عمل

العاملين الجدد

السلامة والصحة المهنية

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