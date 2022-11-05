اليوم السابع
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شاب من أهالى بحر البقر: لم نشعر بقيمتنا إلا فى عهد الرئيس السيسى.. شكرا يا ريس

السبت، 05 نوفمبر 2022 01:00 ص
شاب من أهالى بحر البقر: لم نشعر بقيمتنا إلا فى عهد الرئيس السيسى.. شكرا يا ريس خالد عبد المحسن عبد المقصود من قرية 15 بحر البقر
الشرقية - فريق المحافظات

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المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"  التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في المحافظات المصرية أهتمت بشكلا عام بتطوير الحجر من خلال تطوير البنية التحتية للمحافظات وتحويل القرى الأكثر إحتياجا إلى مدن صغيرة من ناحية الخدمات المقدمة بها وعلى جانب آخر ومن الناحية الإنسانية اهتمت المبادرة بتطوير البشر من خلال التحول الرقمى من ناحية ونشر الثقافة والفكر المستنير من ناحية أخر من اجل خلق جيل واعى قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات لخلق فرص كبيرة للتنمية.
 
 وقال خالد عبد المحسن عبد المقصود من قرية 15 بحر البقر التابعة لمركز الحسينية محافظة الشرقية، أننا لم نشعر بقيمتنا إلا فى عهد الرئيس السيسي فقد كنت قديما فى قرى بحر البقر لا نستطيع التحرك من سوء الطرق وأدنى الخدمات، ولكن جاءت مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعيد لنا آدميتنا فقد تحسنت الطرق إلى الأفضل ودخل الصرف الصحى القرى الصغيرة والكبيرة. 
 
وأضاف أن شقيقه توفى على إحدى الطرق بسبب عدم تمهيدها والآن تحول الأمر إلى الأفضل وتم تجديد الوحدات الصحية والمدارس تم إنشائها وتجديد وصيانة الباقى بها وأصبحت الحياة تضاهى المدن الكبرى.
 
 

منطقة بحر البقر

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اخبار الشرقيه

حياه كر يمه

محافظة الشرقية



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