اليوم السابع
Ads
السبت، 05 نوفمبر 2022 02:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سوهاج تواصل تنظيم رحلات التوعية السياحية لطلاب المدارس.. صور

السبت، 05 نوفمبر 2022 01:04 م
سوهاج تواصل تنظيم رحلات التوعية السياحية لطلاب المدارس.. صور جانب من الرحلات السياحية لطلاب المدارس بسوهاج
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت محافظة سوهاج ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، برنامجا للتوعية السياحية لطلاب المدارس، يشمل 27 رحلة سياحية بنطاق المحافظة، بواقع رحلة أسبوعية "يوم الجمعة" من كل أسبوع، بداية من منتصف أكتوبر الماضي، وحتى أبريل القادم  وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن العمل على تنشيط السياحة الداخلية، ونشر الوعي السياحي والأثري بين أبناء المحافظة، خاصة طلاب المدارس

 

ومن جانبه، أوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، أنه تم تنظيم رابع رحلات اليوم الواحد ضمن فعاليات البرنامج أمس الجمعة، لعدد 50 من طلاب مدارس طهطا، حيث قاموا بزيارة معبد " أبيدوس بمركز البلينا .

 

وأضاف " المصري " أن البرنامج يشمل أيضا العديد من الأنشطة التفاعلية من ندوات توعية سياحية، وورش عمل بالمحافظة؛ لنشر الوعي السياحي والأثري بين المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة للتنمية السياحية المستدامة 2030، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع.

جانب من الرحلات السياحية لطلاب المدارس بسوهاج (1)
جانب من الرحلات السياحية لطلاب المدارس بسوهاج 

 

جانب من الرحلات السياحية لطلاب المدارس بسوهاج (2)
جانب من الرحلات السياحية

 

جانب من الرحلات السياحية لطلاب المدارس بسوهاج (3)
طلاب المدارس بسوهاج 

 

جانب من الرحلات السياحية لطلاب المدارس بسوهاج (4)
 الرحلات السياحية لطلاب المدارس بسوهاج 

سوهاج

محافظ سوهاج

المدارس

طهطا



الموضوعات المتعلقة

وكيل تعليم سوهاج لـ"اليوم السابع": مستعدون لاستقبال العام الدراسى بـ3260 مدرسة.. الدكتور عربى: "حياة كريمة"وفرت 214 مدرسة و2920 فصلا بـ1.9 مليار جنيه خلال 3 سنوات.. نستهدف محو أمية 16 ألف دارس وترقية 6720 معلما

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 04:40 م

وكيل تعليم سوهاج: نستهدف محو أمية 16 ألف دارس خلال العام الحالي

الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:00 ص

تعليم سوهاج تعلن جاهزية كل الاستراحات الخاصة بمراقبى وملاحظى الثانوية.. صور

الأحد، 19 يونيو 2022 02:39 م

تعليم سوهاج تعلن جاهزية كافة الاستراحات الخاصة بمراقبى الثانوية العامة.. صور

الأحد، 19 يونيو 2022 02:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة