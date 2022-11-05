سوهاج تواصل تنظيم رحلات التوعية السياحية لطلاب المدارس.. صور

سوهاج - عمرو خلف

نظمت محافظة سوهاج ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، برنامجا للتوعية السياحية لطلاب المدارس، يشمل 27 رحلة سياحية بنطاق المحافظة، بواقع رحلة أسبوعية "يوم الجمعة" من كل أسبوع، بداية من منتصف أكتوبر الماضي، وحتى أبريل القادم وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن العمل على تنشيط السياحة الداخلية، ونشر الوعي السياحي والأثري بين أبناء المحافظة، خاصة طلاب المدارس

ومن جانبه، أوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، أنه تم تنظيم رابع رحلات اليوم الواحد ضمن فعاليات البرنامج أمس الجمعة، لعدد 50 من طلاب مدارس طهطا، حيث قاموا بزيارة معبد " أبيدوس بمركز البلينا .

وأضاف " المصري " أن البرنامج يشمل أيضا العديد من الأنشطة التفاعلية من ندوات توعية سياحية، وورش عمل بالمحافظة؛ لنشر الوعي السياحي والأثري بين المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة للتنمية السياحية المستدامة 2030، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع.



جانب من الرحلات السياحية لطلاب المدارس بسوهاج



جانب من الرحلات السياحية



طلاب المدارس بسوهاج