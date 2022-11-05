"ديلر" الحشيش يكشف مصدر حصوله على البضاعة بعد سقوطه في كمين بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد عاطل تم القبض عليه بمنطقة الصف في الجيزة، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، عن مصدر حصوله على المضبوطات، فذكر أنه تحصل عليها من عاطل أرشد عن هويته، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وإعداد الأكمنة لضبط مصدر الحصول على المخدر.

وقال المتهم، إنه اعتاد ترويج المواد المخدرة بسيارة، متخذا من الدروب الصحراوية طرقا للابتعاد عن أكمنة الأجهزة الأمنية، وأشار إلى أنه يتواصل مع عملائه هاتفيا، لتحديد أماكن مقابلتهم، وبيع المواد المخدرة لهم.

وأرشد المتهم عن مكان اعتاد تخزين المواد المخدرة به، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي من حصيلة المضبوطات، فتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في الصف.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بسرعة إعداد الأكمنة للقبض على المتهم في حالة تلبس.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 28 كيلو من مخدر الحشيش، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.