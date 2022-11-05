"حماية المستهلك" يعلن عن الخط الساخن 19588للشكاوى والإبلاغ عن التخفيضات الوهمية

كتب مدحت وهبة

يكثف جهاز حماية المستهلك، الحملات الرقابية المنافذ والمحلات التجارية لرقابة الأسواق والتصدى لأى مخالفات، خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار غير مبررة، كما يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار على الخط الساخن "19588" أو التخفيضات الوهمية خلال الجمعة البيضاء.

وكان المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، أكد أن الجهاز يعمل على حماية حقوق المواطنين خلال فعاليات عروض "الجمعة البيضاء"، مشيرًا إلى أنه يجب على المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأنى أثناء عملية الشراء وأكد على ضرورة الحصول على فاتورة لضمان حقوقهم فى حالة وجود أى عيب بالمنتج.

وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الالكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التى توحى بوجود تخفيضات غير حقيقيه.

كما يُهيب بجموع "التجار والموردين" بضرورة الإلتزام بالقانون وجدية العروض المقدمه للمواطنين و الإلتزام بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده وأن يكون السعر شامل الضرائب، مع تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع المنصوص عليها فى قانون حماية المستهلك، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون التى قد تصل إلى غرامة مليونى جنيه.