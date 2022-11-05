اليوم السابع
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حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى الهرم

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:12 ص
حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى الهرم التنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الهرم.
 
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
وكانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط شخصين في التنقيب عن الآثار داخل منزل بالهرم. 
 
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط شخصين تبين حفرهما داخل منزل والتنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة عميقة بالمنزل.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

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