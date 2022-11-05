جامعة السادات تطلق قافلة بيطرية وزراعية مجانية بقرية الأخضرة ضمن "حياة كريمة"

فريق المحافظات

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، اليوم السبت، بالتعاون مع كلية الطب البيطرى، قافلة بيطرية وزراعية بقرية الأخضرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، تحت رعاية الدكتور خالد محمود جعفر، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور علاء الدين حسين، عميد كلية الطب البيطرى، ومهندس حمدى الشامى، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتم فحص 764 رأسا من الماشية ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواجن، ضمت القافلة عددًا من أعضاء هيئة تدريس من كلية الطب البيطرى بالجامعة المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة والتناسليات وأمراض الدواجن، والذين قاموا بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي تتطلب التدخل الجراحي .

شارك بالقافلة عدد من طلاب الكلية للتدريب العملى مع أصحاب الحالات وجاء تصنيف الحالات كالتالى « 5 حالات جراحة – 71 حالة ولادة وتناسل – 88 حالة باطنه ومعدية - 600 حالة دواجن وطيور»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع الحالات.

وألقى المهندس خالد التلوانى ، بمعهد الهندسة الوراثية محاضرات إرشاد زراعى عدد المستفيدين 130 للمزارعين ، حيث تم عمل زيارات ميدانية لمحصول الكرنب وتم التوجيه برش المبيدات اللازمة لمقاومة الديدان ، وزيارة ميدانيه لمحصول البطاطس وتم إرشاد المزارعين عن إدارة المرحلة الأولى من عمر النبات لمقاومة إعلان الجذور وإدارة مرحلة التبويض للبطاطس ، وزيارة ميدانية لمحصول الفاصوليا وتم إرشاد المزارعين عن إدارة مرحلة التزهير والتحكيم.