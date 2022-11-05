اليوم السابع
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تموين شمال سيناء: ضخ كميات من الأرز بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء

السبت، 05 نوفمبر 2022 05:15 م
تموين شمال سيناء: ضخ كميات من الأرز بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء الأرز
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية تموين شمال سيناء، قيامها بضخ كميات من الأرز بمدينة الشيخ زويد والبيع بالسعر الرسمى .

وأوضح البيان أنه بناء على تعليمات وزير التموين ومحافظ شمال سيناء بتوفير السلع الغذائية والتموينية للمواطنين وتحت إشراف أمانى رسلان مدير عام المديرية تم ضخ كميات من الأرز بالاشتراك بين مديرية التموين والشركة العامة لتجارة الجملة بواسطة سيارات مديرية التموين لمدينة الشيخ زويد.

وتم توزيعها تحت إشراف مفتشى التموين بسعر 15 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من الأرز بمدينة العريش وجار جلب كميات أخرى لتغطية كافة أرجاء المحافظة.


شمال سيناء

العريش

الشيخ زويد

مديرية التموين

الارز



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