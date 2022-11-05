اليوم السابع
Ads
السبت، 05 نوفمبر 2022 05:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تمن الشهامة.. أشرف من الشرقية دخل يخلص مشاجرة أصيب بعاهة مستديمة

السبت، 05 نوفمبر 2022 05:08 م
تمن الشهامة.. أشرف من الشرقية دخل يخلص مشاجرة أصيب بعاهة مستديمة أشرف معروف
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، عرض أشرف معروف من قرية كفر الحمام التابعة للمركز، علي الطب الشرعي، لبيان ما به إصابات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة المقيدة بمحضر رقم 24643  لسنة 2023.

وتتطابق المثل الشعبي "ما ناب المخلص إلا تقطيع هدومه"، علي الشاب أشرف معروف 35 سنة بائع خضار  من قرية كفر الحمام ، الذي كلفته شهامته أن يصاب بعاهة مستديمة اثر تعرضه لحروق بمادة كاوية، اثناء  تخليص مشاجرة .

ويقول اشرف معروف، لـ" اليوم السابع"، تلقيت اتصالاً من نجلة شقيقي تستغيث من جيرانهم وقيامهم بإلقاء  زجاجات بنزين ، علي منزلهم إثر افتعالهم مشاجرة مع  شقيقها، فهرعت إليهم لمحاولة السيطرة على الأمر وعدم تطوره، متابعا:فوجئت بالطرف الثاني يلقي مياه نار من أعلي، تعرضت لحروق بالوجه والظهر وإصابات بالعين أثرت على النظر.

وأضاف، صرخت وهرع الأهالي لإنقاذي وسكب مياه باردة علي الحرق، وتم نقلي بسيارة الإسعاف إلي مركز الحروق بمستشفي ههيا، حيث خضعت لعملية جراحية و علاجات مازالت مستمرة، لافتا أن نسبة الحروق بالجسم وفقا للتقرير الطبي 35%، مازالت أخضع للعلاج، حيث تأثرت العين وعظم  الكتف الأيسر بالإضافة إلى الحروق التي تسببت في تأكل الجلد، فأصبحت عاجزا عن العمل و انني رب أسرة ولدي اطفال بمراحل التعليم المختلفة .

مشيرا  إلى أن  الطرف المتهم، هو معروف بين أهالي القرية، انه من متفعلي المشاكل، ولديهم الكثير من واقع البلطجة و علي الأهالي، وكانوا سبق وان  افتعلوا مشاجرة مع  نجل شقيقي وحرر محضر ضدهم ، مما جعلهم يتربصون له للانتقام منه ، مناشدة بسرعة ضبط المتهم المتسبب في إصابته و تقديم للمحاكمة .

تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية ، إخطارا من مركز حروق ههيا، بوصول أشرف معروف بائع خضار، مقيم بقرية كفر الحمام، يعاني من حروق  بمادة كاوية، في الرأس والوجه والظهر من الجانب الأيسر، بنسبة 35%، وتحرر محضر بالواقعة 24643  لسنه 2023 ، وجاري استكمال التحقيقات في الواقعة 


امن الشرقية

مركز الزقازيق

كفر الحمام

اشرف معروف



الموضوعات المتعلقة

جدعنة المصريين.. شهامة مزارع بالشرقية.. أنقذ طالبة قبل غرقها بسيارتها في الترعة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:22 م

جدعنة وشهامة مزارع بالشرقية.. أنقذ طالبة قبل غرقها بسيارتها فى ترعة الإسماعيلية.. الفتاة: كنت هموت وفجأة قفز الشاب وأنقذ حياتى في آخر لحظة.. والدها: جميل الشاب على رأسى.. صور

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:00 م

بعد شهيد الشهامة.. ارتفاع ضحايا حريق محرم بك إلى حالتى وفاة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 06:44 م

قرية سنتريس تودع شهيد الشهامة.. ومباحث أشمون تطارد الجناة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 06:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة