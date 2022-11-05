تمن الشهامة.. أشرف من الشرقية دخل يخلص مشاجرة أصيب بعاهة مستديمة

الشرقية - إيمان مهنى

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، عرض أشرف معروف من قرية كفر الحمام التابعة للمركز، علي الطب الشرعي، لبيان ما به إصابات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة المقيدة بمحضر رقم 24643 لسنة 2023.

وتتطابق المثل الشعبي "ما ناب المخلص إلا تقطيع هدومه"، علي الشاب أشرف معروف 35 سنة بائع خضار من قرية كفر الحمام ، الذي كلفته شهامته أن يصاب بعاهة مستديمة اثر تعرضه لحروق بمادة كاوية، اثناء تخليص مشاجرة .

ويقول اشرف معروف، لـ" اليوم السابع"، تلقيت اتصالاً من نجلة شقيقي تستغيث من جيرانهم وقيامهم بإلقاء زجاجات بنزين ، علي منزلهم إثر افتعالهم مشاجرة مع شقيقها، فهرعت إليهم لمحاولة السيطرة على الأمر وعدم تطوره، متابعا:فوجئت بالطرف الثاني يلقي مياه نار من أعلي، تعرضت لحروق بالوجه والظهر وإصابات بالعين أثرت على النظر.

وأضاف، صرخت وهرع الأهالي لإنقاذي وسكب مياه باردة علي الحرق، وتم نقلي بسيارة الإسعاف إلي مركز الحروق بمستشفي ههيا، حيث خضعت لعملية جراحية و علاجات مازالت مستمرة، لافتا أن نسبة الحروق بالجسم وفقا للتقرير الطبي 35%، مازالت أخضع للعلاج، حيث تأثرت العين وعظم الكتف الأيسر بالإضافة إلى الحروق التي تسببت في تأكل الجلد، فأصبحت عاجزا عن العمل و انني رب أسرة ولدي اطفال بمراحل التعليم المختلفة .

مشيرا إلى أن الطرف المتهم، هو معروف بين أهالي القرية، انه من متفعلي المشاكل، ولديهم الكثير من واقع البلطجة و علي الأهالي، وكانوا سبق وان افتعلوا مشاجرة مع نجل شقيقي وحرر محضر ضدهم ، مما جعلهم يتربصون له للانتقام منه ، مناشدة بسرعة ضبط المتهم المتسبب في إصابته و تقديم للمحاكمة .

تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية ، إخطارا من مركز حروق ههيا، بوصول أشرف معروف بائع خضار، مقيم بقرية كفر الحمام، يعاني من حروق بمادة كاوية، في الرأس والوجه والظهر من الجانب الأيسر، بنسبة 35%، وتحرر محضر بالواقعة 24643 لسنه 2023 ، وجاري استكمال التحقيقات في الواقعة