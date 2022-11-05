تعليم شمال سيناء: التجهيز لتنفيذ مبادرات مجتمعية بالمدارس

شمال سيناء - محمد حسين

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم اجتماعا بقيادات التعليم بالمحافظة، للتجهيز لتنفيذ مبادرات مجتمعية بالمدارس.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المبادرات هي مشروع أنا المعلم وسند المعلم بدءاً من الشهر المقبل، ومبادرة لإعداد 1000 معلم من الكوادر الشابة لتولي قيادة وإدارة المدارس، وتفعيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني للمعلمين، وتفعيل صندوق للرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم.

كما تضمنت التجهيزات الاستعداد لمسابقة أوائل الطلبة، و استكمال مبادرة التعليم الفني في رفع كفاءة الطلاب في مادتي اللغة العربية والرياضيات.