تشييع جثمان طبيب صدر صدمته سيارة مسرعة بطنطا

فريق المحافظات

شيع أهالي منطقة قحافة ثان طنطا بمحافظة الغربية، جثمان الدكتور إبراهيم مأمون أحد أشهر أطباء الصدر بطنطا، والذي لقي مصرعه في حادث أثناء خروجه من عمله وتوفي فور وصوله للمستشفي.

كان الطبيب الراحل قد تعرض للحادث الأليم أثناء خروجه من محل عمله بعد أن صدمته سيارة مسرعة وأصيب بكسور متفرقة ونزيف بالمخ وتوفي فور وصوله المستشفي.

وخيم الحزن على محبيه فور انتشار خبر وفاته حيث كان يشهد له حسن الخلق والسمعة الطيبة وعلاقته الطيبة مع زملائه بالعمل.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة باصطدام سيارة مسرعة بشخص بمدينة طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة الطبيب الراحل وتم نقله للمستشفي إلا أنه توفي فور وصوله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان.



الدكتور إبراهيم مأمون