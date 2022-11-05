تأجيل محاكمة دجال اعتدى على 4 سيدات بالشرقية بعد تنحى محاميه

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب، اليوم، تأجيل ثانى جلسات محاكمة دجال وربة منزل؛ لاتهامهما بالاشتراك في الاعتداء على 4 سيدات في مركز أولاد صقر، لجلسة الإثنين المقبل للمرافعة.

جاء ذلك بعد تنحى مدحت حلمى، محامى المتهم وزوجته في الدفاع عنهما بعد مرافعة النيابة العامة، مبررا ذلك بارتكاب المتهم أفعال مشينة سردتها النيابة العامة في مرافعتها واعترف المتهم أمام المحكمة بارتكابها.

تعود أحداث القضية رقم 7513 لسنة 2022 جنايات أولاد صقر، والمقيدة برقم 961 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين: محمد م م ال، 41 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم قرية تابعة لمركز أولاد صقر، و مها ال ع خ، 36 سنة - ربة منزل، ومقيمة في قرية الشوافين بمركز أولاد صقر، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لأنهما في غضون الفترة من عام 2021 إلى عام 2022 بدائرة مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، اشتركا عن طريق الاتفاق والمساعدة في اعتداء الأول على 4 نساء ، بعدما أوهمهم بأنه معالج روحاني.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول قد تعدى علي كل المجني عليهن: أ ع ال م، وم ع ب إ، وس م ال ال، وو ال ع ع، وذلك بأن احتال عليهن وإنسل إليهن بشخصية وهمية ابتدعها بأنه الشيخ هاني، المعالج الروحانى، وأوهمهن بوجود سحر سفلي خاص بكلٍ منهن بداء السرطان.

وتبين أن المتهمة الثانية قد اشتركت بطريقي الاتفـاق والتحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وذلك بتهديد المجني عليهن، وكان التهديد مصحوب بطلب وتكليف بأمر، وهو التواصل مع ترسل الرسائل نظير عدم إفشاء أمور مخدشة بالشرف، ألا وهي مقاطع مصورة للمجني عليهن كان قد تحصل عليها المتهم الأول منها بطريقي التدليس والخداع.