المتهم بالشروع فى قتل صديقه بمنطقة المنيرة الغربية: "كنا بنهزر"

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بالشروع في قتل عامل بمنطقة المنيرة الغربية، عقب القبض عليه، بأنه يرتبط بعلاقة صداقة بالمجني عليه، ونشبت بينهما مشادة كلامية، بعد وصلة مزاح، مما دفعه للتشاجر معه، وخلال المشاجرة اعتدى عليه بسلاح أبيض.

أضاف المتهم أنه لم يخطط للاعتداء على المجني عليه، وأرشد عن سلاح الجريمة، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة عامل بطعنة نافذة نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في المنيرة الغربية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المتهم صديق المجني عليه نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات بينهما، مما دفع المتهم للاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.