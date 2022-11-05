"الكهرباء" تنتهى من تركيب مليون و224 ألف من العدادات الكودية مسبوقة الدفع

كتبت ـ رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تلقت مليون و431 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع بواقع 2 مليون و800 ألف وحدة تحتاج لتركيب عداد كودى بها.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن شركات توزيع الكهرباء انتهت من تنفيذ مليون و224 ألفا و230 عدادا حتى 15 سبتمبر الماضي، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من مليون و700 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وأشار حمزة إلى أن سرقات التيار الكهربائي تعرض المواطنين قبل الدولة للضرر، لافتا إلى أن المواطن يتضرر من الانقطاعات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي والتى تكثر خلال زيادة معدلات الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح حمزة أن مشروع تحويل المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين ساهم فى خفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء وتقليل حجم الخسائر المالية الضخمة التي تتعرض لها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة.