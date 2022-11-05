الصحة: 4000 فريق طبى و90 مركزا لفحص فيروس B على مستوى الجمهورية

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور فوزى فتحى المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية إن خدمات المبادرة يتم تقديمها بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، لـ 90 مركزًا لفحص فيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات التي تعاني من ارتفاع السكر بالدم أو التي لديها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وتابع الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة تقدم خدماتها من خلال أكثر من 4000 فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة ب فيروس بي ، وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، موضحًا أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتي تقدم خدماتها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ2 ظهرًا.

ولفت إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء فحصوات متقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».