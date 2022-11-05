الداخلية تكشف محاولة تهريب سبائك ذهبية بميناء السلوم

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 سبيكة ذهبية مهربة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب.

أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء السلوم البرى بالإدارة العامة لأمن الموانى قيام (سائق - مقيم بمحافظة مطروح) بتهريب كمية من المشغولات الذهبية حال قدومه من إحدى الدول بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبط (2 سبيكة ذهبية وزنت حوالى "2" كيلو جرام) قام المذكور بإخفائها داخل حذائه.. وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات عقب تحصله عليها من أحد تجار المصوغات بالدولة المشار إليها بقصد تهريبها داخل البلاد للإستفادة من فارق السعر تم إتخاذ الإجراءات القانونية.