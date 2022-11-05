الحبس مع الشغل سنة لمتهم يتاجر فى الحشيش بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.أ "عامل بالحبس مع الشغل سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز جهينة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود ومصطفى أبو القاسم زيدان بأمانة سر عصام حسانين الألفى.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز جهينة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جهينة، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الحشيش وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه وبحوزته 14 قطعة حشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.