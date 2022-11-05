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الجيزة: تشغيل مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد بحى بولاق الدكرور الثلاثاء القادم

السبت، 05 نوفمبر 2022 07:57 م
الجيزة: تشغيل مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد بحى بولاق الدكرور الثلاثاء القادم مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، تشغيل مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد بكفر طهرمس بحى بولاق الدكرور، يوم الثلاثاء القادم الموافق 2022/11/8، وذلك في إطار جهود تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول والتوسع في إنشاء المدارس بالمناطق الساخنة لتحسين المنظومة التعليمية.
 
وأوضحت محافظة الجيزة، أن سيتم تسكين الطلاب على النحو التالى:
 
-يوم الثلاثاء: مراحل (الصف الأول الإبتدائى، kg2 ، kg1).
 
-يوم الأربعاء: مراحل (الصف الثانى الإبتدائى، الصف الثالث الإبتدائى، الصف الرابع الإبتدائى).
 
-يوم الخميس: مراحل ( الصف الخامس الإبتدائى، الصف السادس الإبتدائى).
 
وذلك بالفترتين (فترة صباحية،  فترة مسائية).
 
 
 

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