التعليم تطلق مسابقة أنشطة اللغة العربية لطلاب المدارس

كتب محمود طه حسين

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة أنشطة اللغة العربية في جميع المدارس، للارتقاء بمستوى طلاب التعليم الفني في اللغة العربية، وإيمانا بأهمية الأنشطة في نقل مواهب الطلاب، وتنمية مهارتهم العلمية والثقافية والفنية والأدبية، وترسيخ قيم المواطنة وحب الآخر، من خلال التواصل والتعاون، تفعيلا للطاقات الكامنة لدى الطلاب، حيث إنها تسهم في بناء شخصيتهم، ليصبحوا مهنين مهيئين لسوق العمل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، فى خطاب لها تم إرساله للمديريات، أن موضوعات المسابقة تكون في كتابة الشعر وإلقاء الشعر وكتابة القصة، وكتابة بحث في موضوعين (شخصية لها إنجازات في مجال الزراعة والصناعة والاقتصاد أو السياحة، على أن يبين الطالب ما قدمته الشخصية لمصر وللمجال الذي تفوقت فيه، وموضوع قيمي أو بيني يعرض مشكلة وعلي الطالب اقتراح حلول لها).

وأكدت وزارة التعليم: تكون الأعمال من وحي إبداع الطلاب، ويجوز في الإلقاء الاعتماد علي قصائد لكبار الشعراء، وتكتب الأعمال المقدمة بخط اليد، ويراعي فيها حسن الخط والدقة اللغوية، وتوثيق المعلومات بالنسبة للبحث، ولا يكون الاعتماد علي مصدر واحد للمعلومات، ولا يزيد البحث عن خمسة عشرة صفحة.

وحددت وزارة التربية والتعليم التوقيتات الزمنية لإجراء مسابقة اللغة العربية لطلاب التعليم الفني وهي كالتالي:-

- الإعلان في بداية شهر نوفمبر عن مسابقات اللغة العربية وستجري علي مستوي الجمهورية بين طلاب مدارس التعليم الفني

- إجراء التصفيات علي مستوي الإدارات من 1 حتى منتصف مارس 2023.

- إجراء التصفيات علي مستوي المديرية من 20 حتى 30 مارس 2023.

- إجراء التصفيات علي مستوي الجمهورية في منتصف شهر إبريل.

آلية تنفيذ التصفية النهائية لمسابقة اللغة العربية

- علي مستوى الإدارة: تتكون لجنة التحكيم من موجه أول الإدارة، والموجهين المشرفين علي مدارس التعليم الفني بحد أدني ثلاثة أعضاء.

- علي مستوي المديرية: تتكون لجنة التحكيم مم الموجه العام، ومشرف عام اللغة العربية بالتعليم الفني، ومنسق عام مشروع تنمية المهارات، واثنين من الموجهين الأوائل.

- تصعد أربعة أعمال من كل مديرية في المجالات المختلفة (كتابة الشعر وإلقاء الشعر وكتابة القصة والبحث) للتصفية علي مستوي الجمهورية.